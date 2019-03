Carri, maschere e vetrine colorate per il Carnevale a Giffoni Valle Piana

Grande festa, oggi, a Giffoni Valle Piana per il Carnevale. Intorno alle 14.30 è partita la sfilata dei carri allegorici, con partenza dalla frazione Vassi e arrivo nella centralissima Piazza Umberto I. Alle 19 si sono svolte le premiazioni ufficiali (carri, gruppi mascherati, maschere singole, vetrine in maschera e Mini Torneo di Calcetto) in Piazza Lumiere. Subito dopo, dj set. Alle iniziative hanno partecipato migliaia di persone, soprattutto famiglie con bambini e gruppi di adolescenti.