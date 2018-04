Peter Pan, Biancaneve, Vaiana: i cartoni animati "vivono" a Montecorvino Rovella

Le avventure dei personaggi più amati dei cartoni animati sbarcano a Montecorvino Rovella. Sabato 7 aprile e domenica 8, all'Auditorium "Don Gerardo Senatore", spazio alle fiabe e alla fantasia, dalle ore 16 alle 18.30. I bambini incontreranno attori traverstiti da Peter e Trilly, Elsa e Anna; potrranno diventare piccolo nani di Biancaneve, ballare insieme a Belle e navigare tra le onde dell’oceano con Vaiana. Faranno attenzione alla Regina di Cuori ed a Capitan Uncino, sempre in agguato. Nel bosco si imbatteranno in Cappuccetto Rosso. Al termine dello spettacolo a posti limitati (costo 8 euro a persona, i bambini pagano dai due anni compiuti in su, prenotazione al numero 0818678369), sarà possile scattare foto con i personaggi. Baby dance per tutti.