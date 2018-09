Cartoon day all'Oasi del fiume Alento, il 30 settembre

Cartoon Day torna all'Oasi del fiume Alento, a Prignano Cilento. Il 30 settembre, fate, supereroi, personaggi delle favole e dei cartoni animeranno una giornata interamente dedicata ai bambini. E' in programma anche uno spettacolo di trasformismo durante il quale prenderà vita una fantastica principessa con cambi d’abito fulminei. Spettacolo live di Pinocchio con mangiafuoco in uno scenario da Paese dei Balocchi. E' possibile portare i propri bambini in maschera.

Info utili

Il biglietto d'ingresso costa 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini da 3 a 12 anni. Il ticket include anche la visita guidata alla diga e ai sistemi di monitoraggio e la visita guidata all’Oasi naturalistica.