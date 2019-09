Biancaneve, Pinocchio e Mario Bros: Cartoon Day all'Oasi Alento

Domenica 29 settembre ritorna all’Oasi Alento l'appuntamento più amato dai bambini: il Cartoon Day. Biancaneve, Mary Poppins, Pinocchio, SuperMario, Vaiana e tanti supereroi saranno i protagonisti di una giornata di divertimento e relax, immersi nel verde dell'oasi di Prignano Cilento. Sono disponibili anche pacchetti offerte che includono il menú per bambini: prenotare, e risparmiare, con il pacchetto che include anche il pranzo bambini, principesse e pirati. Per prenotare: http://bit.ly/cartoonlunch29settembre



Il programma

Ore 10 benvenuto e accoglienza, ore 11 e ore 15:30 Vaiana la principessa in fondo al mondo, ore 11:30 e ore 16:30 – Mary Poppins, ore 12 e ore 15 – Pinocchio torna a scuola (fiaba itinerante), ore 12:30 - Mario Bros. In fuga dai videogiochi, oree 13:30 e ore 16 – La palestra dei supereroi. Alle ore 15 e 17:30 – Cartoon baby dance. Alle ore 17 Biancaneve alla ricerca dei sette nani. Alle ore 18, parata finale e saluti.

Attività

Durante la giornata saranno disponibili anche tutti i servizi di noleggio bici, golf car, giro in bus, tiro con l'arco, equitazione e l’escursione in canoa.

Info utili

Il ticket d’ingresso per la giornata può essere acquistato in loco e costa 8 euro per gli adulti e 6 euri per i bambini dai 3 ai 12 anni.