La Befana trova casa a Salerno: dolci e bevande per tutti i bambini

La Befana apre le porte della propria casa per quattro giorni, fino al 5 gennaio, in Largo Conservatorio Vecchio, a Salerno.

Il programma

L'evento è organizzato da Azione Cattolica-ACR, Unità Pastorale Sant'Agostino e Santa Lucia, dalle ore 16. C'è possibilità di visitare la casa della Befana, partecipare ai laboratori per bambini, gustare dolci e bevande. Ce n'è per tutt i gusti e per tutte le età, perché in fondo non si smette mai di essere bambini.