Casa Rainone è solidarietà e magia, l’inaugurazione della nuova struttura di Castellabate

Tra cielo e mare, per una notte di San Lorenzo avvolta dalla meraviglia e dall’incanto di Casa Rainone: la Exclusive Holiday Homes apre le porte della sua struttura per un evento inaugurale tutto da scoprire. Un viaggio tra le emozioni e le nuove prospettive della splendida location nel cuore di San Marco di Castellabate, in via Cerza di ferro località Cenito, un villaggio della felicità a pochi passi dalle spiagge bagnate dal mare incontaminato della Costiera cilentana. “Casa Rainone è frutto di amore, passione e lavoro – ha commentato il titolare, Giuseppe Rainone -. Valori per noi fondamentali, che sono al centro del nostro modo di intendere l’accoglienza. Questo posto deve poter diventare quell’angolo felice dove riscoprire la semplicità delle piccole cose, l’esclusività degli istanti passati con le persone care”. Un posto magico quello della struttura che si trova a 900 mt dal porto di San Marco e a pochi km da Santa Maria e Ogliastro Marina, un luogo quasi incantato che tra cielo e mare esalta la tradizione e la meraviglia di uno dei paesi più suggestivi della Costa del Parco Nazionale del Cilento. “Casa Rainone è e sarà attenta alle esigenze del territorio e ai bisogni e desideri dei suoi ospiti – ha continuato Rainone – ma la nostra attenzione maggiore è rivolta ai piccoli ospiti della nostra struttura: è proprio per loro che abbiamo creato diverse zone e aree attrezzate con giochi, sono loro a dover ritrovare in questo luogo la casa della felicità immaginata su misura per loro”. La serata inaugurale, prevista per sabato 10 agosto alle ore 21:00, vedrà inoltre la presentazione di un importante progetto solidale. “Per un mese all’anno, apriremo le nostre porte ai bambini e alle famiglie che tutti i giorni si trovano a fare i conti con il dolore e la malattia – ha anticipato il titolare -. Potranno raggiungerci per trascorrere qualche giorno di tranquillità, baciati dallo splendido sole di San Marco e da questa bell’atmosfera che c’è qui. Vuole essere un modo per abbracciarli con dolcezza, una carezza delicata e un sostegno che li faccia sentire meno soli. È il nostro dono, un vero e proprio dono d’amore”. Perché Casa Rainone è quel posto dove ogni cosa trova il suo spazio, quel luogo dove la felicità è di casa e condividerla è quel bisogno necessario e quotidiano che fa della Exclusive Holidays Homes una casa davvero speciale. Madrina dell’evento inaugurale, direttamente da Made in Sud, l’attrice e comica Maria Bolignano che con la sua irriverente e scalmanata Romilda è pronta a illuminare di risate e ironia la notte di San Lorenzo a Casa Rainone. Una serata speciale, accompagnata dalla musica degli Esperanza’s Mood smooth Jazz, tra canti e balli sotto il cielo stellato di San Marco. “Casa Rainone è il nostro sogno che diventa realtà – ha spiegato ancora Rainone -. E adesso questo sogno vogliamo condividerlo, perché non c’è gioia più grande di quella di regalare un po' di sana e pura felicità. I nostri appartamenti sono dotati di ogni comfort, dall’aria condizionata alla rete Wi-Fi. Abbiamo un parcheggio privato, ognuno è dotato di una cucina dove poter preparare pranzi e cene con i nostri prodotti locali. Ma, sopra ogni cosa, sono stati progettati e costruiti con amore: è quello il segreto, qui si riesce a respirare con il sorriso ben stampato sulle labbra”. Perché il viaggio di Casa Rainone è appena cominciato, direzione felicità: tra effetti speciali, luoghi incontaminati e meraviglia tutta da raccontare!