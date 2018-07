Casa sanremo tour e iband, insieme per la musica a Scario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via i due contest destinati ai giovani talenti del panorama musicale Selezioni, mesi di casting e audizioni, hanno attraversato lo stivale e continuano a fare tappa in numerosi paesi e città delle regioni italiane, per scoprire nuovi talenti e valorizzare la musica. A riprova di tutto questo, è il nuovo progetto d’intesa che vedrà consolidare la sinergia tra Casa Sanremo Tour e iBand. Due contest questi, strutturati intorno ai giovani, che insegnino loro ad affrontare il pubblico live, ad avere visibilità e proporre la propria musica al giudizio insindacabile di una giuria tecnica, composta da volti noti della discografia, del giornalismo, della radio, ed esperti del settore. Casa Sanremo Tour nella persona del patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo, nonché Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, è il primo contest ufficiale che porta in finale a Casa Sanremo. Offrire la possibilità agli artisti emergenti di essere protagonisti sul palco di Casa Sanremo. Una vetrina prestigiosa questa, per presentare il proprio progetto musicale. Un prodotto che dovrà risultare interessante e competitivo. iBand, è un talent show, che farà il suo esordio il prossimo dicembre 2018 in prima visione su La5 Mediaset. Un programma, della Sunshine Production, rivolto alle band, big band, ai cori gospel, ai cori, ai gruppi di voci. La direzione artistica è a cura del Maestro Vincenzo Sorrentino, e la gestione e sponsorizzazione su tutto il territorio nazionale è affidata alla società Studio Kreativ Srl , referente Emma Malinconico. Coloro che risulteranno idonei alla fase televisiva, parteciperanno alla registrazione del programma, presentato dalla splendida Giorgia Wurth, che si terrà dal 26 al 31 agosto alla presenza delle telecamere Mediaset presso il Teatro1 di Cinecittà World- Roma, e con la preziosa presenza di giurati quali: Silvia Salemi, Sal Da Vinci , Mario Limongelli e Marco Carta. E’ la filosofia della condivisione, il principio ispiratore della nuova partnership con Casa Sanremo Tour. Verranno facilitati i percorsi per coloro che gareggiano sia per Casa Sanremo Tour che per iBand. Uno straordinario appuntamento è previsto per il 31 luglio e 1 agosto 2018 nella splendida cornice del porticciolo di Scario, in provincia di Salerno, a partire dalle ore 10.00. L’evento curato dalla referente locale, Maria Martino, vedrà esibirsi giovani, mossi dalla loro unica passione, per trasmettere e regalare emozioni all’orecchio attento di chi ascolta. Non perdete l’occasione di essere protagonisti dei vostri sogni, ma affrettatevi a realizzarli. Per tutti coloro che desiderano partecipare ad iBand: inviare il provino a: casting.iband@gmail.com e visita il sito ufficiale : http://www.ibandtv.it/ Per tutte le info di Casa Sanremo Tour, visita il sito ufficiale: http://www.casasanremo.it/casa-sanremo-tour-2018/