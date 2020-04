"Casa Vincenzo", missione compiuta: raccolti 5mila euro per la solidarietà

E’ partita qualche settimana fa l’iniziativa promossa dai ragazzi di Casa Vincenzo, che hanno deciso di rinunciare agli introiti degli sponsor per devolverli all’emergenza che stiamo vivendo, donando l’itero ricavato alla Regione Campania. Il progetto è stato un vero successo. “La satira non è cambiata” – raccontano i Villa PerBene, autori dei testi – la novità è stata l’introduzione di sponsor a fine benefico”.

I dettagli

Tante le aziende che hanno scritto all’indirizzo di posta di Unitalia, per poter essere presenti col proprio brand all’interno dei video satirici più seguiti del web. “Ci eravamo prefissati il raggiungimento della cifra di 5000 euro” – dice Francesco Paglioli, referente del canale Tumitubi – e la cifra non solo è stata raggiunta, ma anche superata. Un piccolo contributo, certo, ma ci premeva poterci impegnare per la causa”. Sei i partner coinvolti, più di 60 mila condivisioni, più di 8 milioni di persone raggiunte, più di 5 milioni di views, numeri non da poco per il puppit made in Salerno che fa letteralmente impazzire il web. Ma i veri numeri che interessano la produzione sono soprattutto questi: più di 30 milioni di risate, innumerevoli tentativi di riprodurre la voce (magistralmente interpretata da Leandro Cioffi), migliaia di richieste di abbracciare il pupazzo di My Puppit®, tantissimi bambini felici di fronte agli schermi e poi appuntamenti per non perdere l’ultimo episodio, milioni di commenti sotto ogni video, entusiasmo, svago…in un momento in cui il buon umore è fondamentale.

