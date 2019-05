"Cascia in Miniatura" ai piedi dell'edicola votiva, nel centro storico: Salerno omaggia Santa Rita

Verrà riprodotta ai piedi dell'edicola votiva di Santa Rita, nel quartiere San Giovanniello nel centro storico di Salerno, Cascia in miniatura risalente al 1300. Si tratta di un omaggio dedicato alla Santa nel giorno della sua festa, mercoledì 22 maggio: l'iniziativa, organizzata dal Comitato Storico Santa Rita Salerno, presieduto dal dottor Salvatore Petruzzo e dall’associazione Il Contrapasso, guidata dalla dottoressa Lella Lembo, è prevista dalle ore 18 alle ore 21.

La rappresentazione

La rappresentazione di Cascia in miniatura sarà disposta lungo il perimetro dell’edicola, posizionando, quadri viventi delle varie fasi della vita di Santa Rita a grandezza naturale, oltre ad uno spaccato della vita quotidiana del 1300. Ogni personaggio indosserà abiti dell’epoca.

La supplica

Prevista, dunque, una notevole partecipazione, all'evento pensato per la patrona dei “casi impossibili”, cui innumerevoli salernitani sono devoti. A seguire "Cascia in Miniatura", la supplica per la Santa.