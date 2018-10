Castagne di Halloween: sagra e concerto, il 31 ottobre

Tutto pronto per la sagra della castagna di San Rufo prevista per il 31 ottobre a partire dalle 20.30. La sagra si terrà nel Borgo San Giuliano del centro storico.

Il menù

Sarà possibile degustare diversi piatti tipici, tra cui pasta di castagne a ragù di carne, spezzatino di carne con castagne, caciocavallo arrostito, pastatelle, torta di castagne con glassa, nocche, vino rosso e bianco dolce. La serata vedrà esibirsi il noto musicista e percussionista Tony Esposito.

L'artista

La musica di Tony Esposito è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea. L'originalità del suo approccio si può ritrovare nell'invenzione di strumenti unici come il tamborder, suono onomatopeico di uno dei suoi più famosi brani, "Kalimba de Luna", di cui i Boney M. pubblicarono quasi contemporaneamente una cover in lingua inglese. Prima di affacciarsi all'attività discografica in proprio, Tony Esposito ha contribuito, durante gli anni settanta, al "sound ritmico" di diversi artisti italiani quali: Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Juan Lorenzo, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Francesco Guccini, Eugenio Bennato, Claudio Rocchi, Mauro Pelosi. Insieme a Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte, ha contribuito a coniare il termine "blues metropolitano " che trova uno dei punti di massima espressione artistica nell'album di Pino Daniele Vai mo' del 1981. Dopo gli anni '90 Tony Esposito collaborerà con tanti artisti Italiani va segnalato il suo incontro nei live con Enrico Capuano.