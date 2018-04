Castelcivita, magia e leggende nelle grotte: spettacoli fino al 1° maggio

Magia di storia, grotte e leggende: è questo il titolo dell'evento, anzi eventi - uno al giorno fino al 1° maggio e poi venerdì 11, dopo una pausa - che Castelcivita ospiterà nel "ponte lungo". Dopo il corteo storico (venerdì 27, ore 19) ospitato nel centro storico, spazio il 28 aprile a "Lo cunto de li cunti... le grotte si raccontano", spettacolo itinerante in programma il 28 aprile alle ore 20.30 nelle grotte. Domenica 29 aprile, alle ore 19, altro spettacolo itinerante ospitato nel suggestivo scenario sotterraneo: "Alice nelle grotte delle meraviglie". Lunedì 30 aprile, invece, il piazzale antistante le grotte ospiterà alle ore 20.30 Sebastiano Somma in "Lucio incontra Lucio", concerto. Martedì 1 maggio, alle ore 19, Fantasticando Family Show nel centro storico di Castelcivita. Eventi ad ingresso gratuito. Per informazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 0828772397 e 0892853879