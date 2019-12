Mercatini, animazione per bambini, tombola vivente: ecco il Natale di Castellabate

Castellabate nel periodo natalizio indossa una veste luminosa e festosa grazie alle numerose manifestazioni organizzate dalle Associazioni del territorio e patrocinate dal Comune di concerto con il competente ufficio di Promozione Turistica e Culturale.



Il programma

Tanti gli appuntamenti nel fine settimana che precede il Natale nel comune cilentano. Sabato 22 dicembre la ProLoco Castellabate organizza nel centro storico “Il villaggio di babbo Natale” dalle 15:30 alle 20:30 con animazione per i più piccoli tra gonfiabili, elfi e snow globe. Week-end di shopping natalizio alla ricerca dei regali da mettere sotto l’albero su Corso Matarazzo, con “Un fantastico Natale”, dal 20 al 22 dicembre, il Gruppo Commercianti Riuniti ha organizzato giornate di sconti e intrattenimento con lo slogan “Comprate nei piccoli negozi per dare vita al vostro paese”. Venerdì 21 dicembre torna la VI edizione della “Tombolata Vivente”, prima nel Cilento grazie all’intuizione dell’Associazione Vivi San Marco, doppio turno alle 18:30 e alle 20:30 in piazza Comunale.

La presentazione

Castellabate, luogo dell’incanto tutto l’anno, si veste a festa per regalare magici momenti con le attività per grandi e piccini a cura delle Associazioni, che ringraziamo per la grande partecipazione – dichiara il Vice Sindaco con deleghe al turismo, alla cultura e al commercio, Luisa Maiuri – un impegno costante da parte di tutti per promuovere la permanenza nel nostro Comune, valorizzare l’artigianato locale e incentivare gli acquisti nelle attività del posto, che sono la vita di un territorio, contro la concorrenza dell’e-commerce e dei grandi centri commerciali".