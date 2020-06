"Visitiamo il castello": escursione guidata nell'antico maniero

Domenica 14 e domenica 28 Giugno, a cura dell’associazione “Ridiamo vita al Castello”, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore e della Fondazione Carisal, è prevista l’apertura straordinaria del Castello del Parco Fienga.L’associazione illustrerà la storia del luogo e le sue bellezze incastonate nel verde.

Info utili

Le visite guidate si effettueranno su prenotazione attraverso messaggio alla pagina facebook “Ridiamo vita al Castello” oppure telefonando al 3287640415 (anche whatsapp), per fasce orarie a singoli gruppi. Orari per entrambe le domeniche: mattina 10:30-13:00 e pomeriggio 15:30-19:30 (ultimo ingresso alle 18:30). Pausa pranzo dalle 13:00 alle 15:30. Si invitano i visitatori a rispettare il protocollo presentato all'amministrazione: l'accesso e la visita guidata al complesso Castello del Parco-Palazzo Fienga potrà avvenire solo a seguito di prenotazione; sarà accolto un numero di visitatori, per ogni visita, non superiore alle 8 unità; sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Per entrambe le date è prevista la libera e gratuita fruizione di un luogo così affascinante: apprezzarlo può essere un primo passo verso quella tutela che conduce poi alla valorizzazione del territorio.