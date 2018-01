A Nocera Inferiore, il 7 gennaio, visite gratuite al castello del parco

L'Associazione "Ridiamo vita al Castello" organizza visite guidate gratuite al castello del parco di Nocera Inferiore. Il castello sarà aperto anche domenica 7 gennaio, dalle ore 10 alle 13. Sarà possibile conoscere gli antichi ambienti medievali e godere di un panorama mozzafiato. L'evento è realizzato con il patrocinio morale della Cittá di Nocera Inferiore, nell'ambito del certellone di eventi culturali dedicati alle festività natalizie. Cittadini e turisti potranno raggiungere il maniero nocerino per ammirare le sue bellezze e cogliere l'occasione per scambiarsi i classici auguri d'inizio anno sotto lo sguardo imponente della meravigliosa torre sveva. Per i gruppi numerosi (oltre 10 persone), è consigliata la prenotazione. Ecco i contatti telefonici: 3463331902, 3475058598, 3287640415.