"Visitiamo il Castello": apertura straordinaria e performance teatrale

Domenica 26 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 19:00, presso il Castello del Parco di Nocera Inferiore, l’associazione “Ridiamo vita al Castello”, presente sul territorio nocerino da cinque anni e dedita alla tutela e alla valorizzazione del maniero nocerino, riproporrà il progetto “Visitiamo il Castello”, giunto alla sua quarta edizione.

Il programma

E' prevista l'apertura straordinaria del maniero una domenica al mese, da ottobre a maggio, per permettere a tutti la visita del Castello in un giorno festivo. In particolare, questa domenica dalle ore 10:30 alle ore 18:00 (pausa pranzo 13:00-15:00) i volontari dell’associazione illustreranno gratuitamente la storia del Castello attraverso visite guidate, volte alla libera fruizione di un bene comune che è un simbolo storico cittadino e dell’intero Agro Nocerino-Sarnese, con lo scopo di farne apprendere ogni aspetto,perdendosi in un viaggio a ritroso nei secoli che furono.

Il teatro

Al termine delle visite, sarà ripetuta per tre volte una performance teatrale-cinematografica (regia di Antonio Grimaldi) alle ore 18, 18.30, 19. Attraverso una delle figure più emblematiche del ‘900, l’attrice e icona pop Marilyn Monroe, gli attori della compagnia del Teatro Grimaldello proveranno a danzare e a sorridere, e a far sognare.