Cava Fiorita: i balconi diventano aiuole, ecco i dettagli

Dal 19 al 21 giugno è in programma la manifestazione “Cava Fiorita – aiuole e balconi in fiore” promossa dall’Amministrazione comunale, al fine di incentivare la cultura del verde, nell’intera città dei portici, dal centro alle frazioni. Privati cittadini, vivaisti, fioristi e attività commerciali sono chiamati ad aderire all’iniziativa e realizzare un’opera floreale nella propria vetrina, sul proprio balcone, nelle aiuole, sulle finestre, negli androni. Sarà data disponibilità ad offrire per l’occasione una particolare scontistica per l’acquisto di fiori e piante.

I dettagli

Coloro che intendono aderire all’iniziativa potranno far pervenire la propria scheda di adesione all’indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it oppure su carta semplice, a mano, al protocollo generale dell'ente (Urp) in via Tommaso Cuomo, entro le ore 10.00 di lunedì 15 giugno 2020. Le proposte delle attività commerciali, dovranno contenere ragione sociale o nome delle attività, entità dello sconto che sarà applicato agli acquirenti. Le domande di adesione dei privati dovranno contenere l’indirizzo presso il quale è stato realizzato il lavoro e l’impegno a far pervenire almeno una foto dello stesso all’indirizzo mail ufficiostampa@comune.cavadetirreni.sa.it Le schede di adesione possono essere scaricate dal sito del Comune www.comune.cavadetirreni.sa.it