Tutto pronto per Cavavino: degustazioni e musica

Tutto pronto per Cava-vino, l'evento enogastronomico promosso a Cava de' Tirreni, sabato 15 e domenica 16 dicembre. Si comincia sabato alle ore 18.

Il programma

La vetrina del vino campano con oltre 30 espositori della nostra regione ha scelto come tema i vini biologici, biodinamici e naturali. E' prevista la degustazione previo acquisto di un tagliando che da diritto a 5 assaggi di vino tra le cantine che esporranno i loro prodotti, un assaggio food di accompagnamento, liquore a scelta della prestigiosa produzione Maurizio Russo, caffè di Liguori Caffè. L'evento ha fini no profit e quindi l'incasso sarà devoluto in beneficenza alla mensa dei poveri di San Francesco.