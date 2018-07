Concerto di Caparezza a Cava de' Tirreni, il 30 luglio

Biglietti a ruba, il conto alla rovescia è scattato da ore, giorni, mesi: Caparezza in concerto il 30 luglio a Cava de' Tirreni, nell'area mercatale. I biglietti per assistere allo show sono in vendita al costo di 28,75 euro, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali

La storia

Ritorna, dunque, la stagione dei grandi concerti a Cava de’ Tirreni. Un palcoscenico che, dal 1974 in poi, con il compianto Ciccio Troiano, divenne il principale, e a volte l’unico, al Sud Italia dove si esibivano i più amati cantautori italiani e, tra gli anni ’80 e ’90, tappa dei memorabili tour mondiali di artisti internazionali quali i Clash, Pink Floyd, Tina Turner, Prince, Dire Straits, The Cure, Duran Duran, Spandau Ballet, Simply Red. L’eco di quei suoni sono nell’aria, rimasti imprigionati come se non fossero mai andati via; si spostano nella città e il 30 luglio esploderanno all’area mercatale con tutta la potenza del “Prisoner 709 Tour” di CAPAREZZA.

Il tour

La tranche estiva dell’acclamatissimo show dell’artista arriva a grande richiesta dopo un anno a dir poco straordinario. Da novembre a febbraio ha registrato 20 “sold out” nei palazzetti, ha percorso più di novemila chilometri sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125mila biglietti. Caparezza, dunque, è l'artista dell'anno. Grazie al suo ultimo album “Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli, è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane.

Info utili

Il “Prisoner 709 Tour” è presentato da Vertigo, la tappa di Cava de’ Tirreni è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni: 089 4688156.