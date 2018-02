Caviale e lenticchie al Teatro Nuovo: comicità in tre atti, il 24 e 25 febbraio

Sabato 24 febbraio alle ore 21 e domenica 25 febbraio alle ore 18.30 al Teatro Nuovo di Salerno andrà in scena l'esilarante commedia "Caviale e lenticchie". Lo spettacolo, diretto da Ugo Piastrella, è interpretato dallo stesso Piastrella, da Margherita Rago e dalla Compagnia Stabile del Teatro Nuovo.

La trama

"Caviale e lenticchie", scritta da Scarnicci e Tarabusi, è una comicissima commedia in tre atti, portata al successo negli anni '50 da Nino Taranto, ricca di situazioni esilaranti e personaggi molto ben caratterizzati. E' la storia di Leonida Lamanna, che per mantenere donna Maddalena e la loro figlia Fiorella, vive di espedienti: in particolare, si è inventato la professione di "invitato". S'imbuca alle feste, ai ricevimenti dei matrimoni e prime comunioni, per poter mangiare al buffet e rubare cibo e bevande