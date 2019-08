Festa dei ceci di Cicerale: mestieri e sapori in Cilento

Festa dei Ceci di Cicerale: percorso enogastronomico dal 21 al 23 agosto, sapori, mestieri e musiche e tradizioni di un tempo.

Il programma

Sono previste tre serate all'insegna delle ricette tradizionali, soprattutto a base del pregiato legume, con il piacevole sottofondo della musica popolare. Immancabili, come in ogni sagra che si rispetti, le mostre di pittura e gli appuntamenti con la cultura e il folklore, per scoprire i mestieri di una volta e la storia del borgo attraverso racconti, proverbi e versi dei cantastorie. Nei vicoli del borgo oltre a degustare assaggi di piatti tipici, si potrà ballare al ritmo di brani tradizionali intonati e suonati da musicisti itineranti. Dal 2012 il cece di Cicerale è Presidio Slow Food.