Inizia la primavera: cena cilentana al Paisà

Inizia la primavera e il ristorante Paisà di Agnone Cilento festeggia la ricorrenza con una cena infarcita di prodotti tipici, il 24 marzo dalle ore 20. La cena sarà, come sempre , anche motivo di promozione del territorio ed di varie eccellenze enogastronomiche del Cilento e dei Presidi SlowFood. Parteciperanno all’evento, infatti, alcuni dei Grandi Produttori di questa terra.

Il programma

Ad accompagnare il percorso gustativo ci saranno i vini delle Cantine Barone di Rutino gli Oli evo di Piero Matarazzo di Perdifumo. E ci sarà anche Vincenzo Passaro della “Bottega del Formaggio” di Giungano con i suoi prodotti ed in particolare con il Cacioricotta di capra ed il suo Stracchinato. Non mancherà il pescato locale dei pescatori di Agnone Cilento. Ad addolcire la serata ci penserà Giuseppe Pastore de “I Sapori della Terra” di Casal Velino con i suoi prodotti a base di fico. Un menù dedicato alla “Dieta Mediterranea”, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dall’antipasto al dolce, ci sarà la degustazione di olio extravergine d’oliva e vino raccontati dagli stessi Produttori.

Per info e prenotazioni:3299121204.