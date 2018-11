Natale in Madagascar: cena benefica per i bimbi bisognosi

Il Natale è più vero, in Madagascar: l'associazione Venite Libenter e la Parrocchia San Demetrio scendono in campo per una cena di solidarietà. Mercoledì 5 dicembre, presso il Terzo Tempo Village, a San Mango Piemonte, si terrà una gustosa degustazione (al costo di 25 euro) il cui ricavato sarà devoluto per una spedizione di aiuti umanitari per le missioni di Bevalala e Mahitsy che accolgono bambini sfortunati del Madagascar.

L'iniziativa

La comunità di San Demetrio, guidata dal parroco, monsignor Mario Salerno, sabato 1° dicembre, nel corso della santa messa, consegnerà a Rossano Braca il Vangelo e il Crocifisso, quale mandato ufficiale della comunità. Ad animare la serata benefica, il 5, non mancheranno la chitarra di Matteo Cantarella, le zampogne di Antonio Giordano e la music band The Insiders. Per info e prenotazioni: 3349465311