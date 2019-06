Cena in bianco a Castel San Giorgio: a tavola portando stoviglie da casa

Il 13 luglio, l'Associazione Amici di Villa Calvanese organizza la seconda edizione della Cena in Bianco a Castel San Giorgio. "Vestiamo di bianco piazza Martiri d'Ungheria trasformandola in una camera da pranzo a cielo aperto", raccontano gli organizzatori.

Il programma



I commensali portano tutto da casa: vivande, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro… niente carta e niente plastica. "Apparecchiamo la nostra tavola con amici, familiari, colleghi, nonni e bambini per vivere l’emozione di una cena tutti insieme per strada all’insegna delle cinque grandi E - spiegano gli ideatori dell'eventp - La E di etica, estetica, ecologia, educazione, eleganza. Una immensa tavola, fatta di tutte le nostre tavole vicine e in fila, che celebra la tradizione italiana a tavola, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme a tavola, la bellezza di apparecchiare per gli altri, di ospitarsi, il rispetto del territorio, il valore di fare qualcosa per sé stessi di bello e per il proprio paese. Riviviamo la magia del territorio con una cena urbana che attraverso il colore bianco, il più neutro e il più fotografico dei colori... e alla fine della serata ognuno sparecchia, porta via tutti i rifiuti: non deve rimanere traccia del nostro passaggio". La serata sarà allietata dalla band di Charlie D’Agosto (tribute man). Per info e prenotazioni telefona al 3476223484