Cena in bianco a Mercato San Severino: ecco il programma

Tutto e tutti in bianco: la tovaglia, gli arredi, l'abito degli invitati. La cena in bianco, suggestivo appuntamento di settembre, è stata organizzata a Mercato San Severino, sabato 7 settembre alle ore 21, in piazza Ettore Imperio.

Il programma

Sarà possibile partecipare gratuitamente ma è neccessario iscriversi accedendo alla pagina facebook "Cena in bianco Mercato San Severino" anche da tablet e da altri dispositivi mobili. Cliccare sul tasto "iscriviti" e compilare il modulo. Un evento unico nel suo genere: una cena non convenzionale, una cena a cielo aperto che coinvolge tutti, grandi e piccini. La convivialità vissuta con educazione ed eleganza, con una particolare attenzione nei confronti dell'ecologia e dell'estetica dove l'eleganza ed il colore bianco la fanno da padroni. Non è previsto l'utilizzo di plastica: le stoviglie dovranno essere in acciaio o argento, i bicchieri in vetro, i piatti in ceramica o porcellana. Le bibite in lattina, portate da casa, dovranno essere travasate in apposite brocche o bottiglie di vetro.