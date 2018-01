Cena con delitto all'Eco Bistrot, il 12 gennaio

Cena con delitto all'Eco Bistrot di Salerno, venerdì 12 gennaio. Alle ore 21, i detective andranno a caccia dell'assassino. Renata Rotondo, quarantenne procace dell’hinterland napoletano, abita al terzo piano di un appartamento di periferia. Non è ben vista dai condomini per svariati motivi. Sono ormai giorni che non si hanno sue notizie, né dai colleghi di lavoro, né dalla palestra dove abitualmente si allena. Come ogni giovedì, Olga si reca al terzo piano di palazzo “Il Nido” per le consuete pulizie settimanali. Questa volta però ad attenderla non c’è la solita casa vuota ma "Delitto in condominio". Info e prenotazioni al numero telefonico 0899958200.