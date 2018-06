"All you can kill": cena con delitto all'Eco Bistrot, l'8 giugno

"All you can kill". I gestori dell'Eco Bistrot di Salerno giocano con le parole: cambiano il verbo e trasformano la formula di solito usata dai locali per l'abbuffata senza limiti nello scherzoso invito ad uccidere tutti, anzi a scoprire chi si è macchiato del delitto a cena. I detective sono invitati l'8 giugno. Dalle ore 20.30, in scena un nuovo caso del commissario Allan. Organizzazione a cura della compagnia "Le Ombre". E' richiesta una consumazione minima di 10 euro.