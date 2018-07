A cena con l'eclissi: la notte tra il 27 e il 28 luglio, si mangia vegano e si guarda il cielo

L'occasione è imperdibile, anzi eccezionale: eclissi di luna nella notte tra il 27 e il 28 luglio. In questo affascinante contesto, Casina Veg Home Restaurant, a Giovi, apre le porte a golosi, romantici ed astronomi, dalle ore 21. La nota chef vegana Cristina De Vita delizierà gli ospiti più esigenti con una cena a lume di candela, proponendo piatti rigorosamente vegetali.



Poi entrerà in scena... l'eclissi di luna. La sua fase di totalità sarà infatti la più lunga tra quelle che si verificheranno in questo secolo: durerà un’ora e 43 minuti. Il cielo regalerà uno spettacolo particolarissimo, la luna diventerà rosa durante tutto il fenomeno che sarà visibile, nuvole permettendo, anche ad occhio nudo. Il culmine dell’evento è previsto alle ore 22:22, con la presenza in cielo di 4 pianeti visibili anch'essi ad occhio nudo. Per info e prenotazioni 340/2486196. La prenotazione è obbligatoria.