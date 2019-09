Cena in bianco sarno 2019 - VI edizione

Una suggestiva cena collettiva all’aperto, sobria ed elegante, all’insegna del bianco. Tutti sono invitati a partecipare nel rispetto di poche semplici “regole”: ognuno porta da casa tavolo e sedie(si possono noleggiare in loco ), tovaglia bianca in tessuto, cesto o borsa picnic con le vivande necessarie per la cena. Piatti in ceramica, posate, bicchieri di vetro. Niente plastica, né carta, né lattine. Una tavola ben apparecchiata, semplice, carina, elegante. Acqua e vino, la tradizione in tavola. Tutti seduti, ordinatamente vicini. Un solo colore ad unire tutto e tutti, il bianco, sobrio e positivo, elegante e fotografico, un colore che mette in evidenza “il vero volto delle persone”. I cittadini, “inquilini” della Città e non, diventano per una sera “attori protagonisti”di una pièce unica in una scenografia speciale da regalare alla nostra SARNO. Un format il cui concept si fonda sul vivere la città in maniera inconsueta, all’insegna e nel rispetto di 5grandi E:Educazione, Etica, Estetica, Eleganza, Ecologia. Una cena da prepararsi e consumarsi come se si fosse a casa propria, tra amici, con la stessa accuratezza, senza lasciare nemmeno una briciola: all’ora stabilita tutto dovrà svanire come per incanto, gli ospiti sparecchieranno le loro tavole e, senza lasciare rifiuti, lasceranno la location in ordine come al loro arrivo.

