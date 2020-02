San Valentino, cena al King's Cross: ecco il menù

A San Valentino, nel giorno dedicato agli innamorati, i golosi si radunano alle porte del centro storico. Cena per due al King's cross di via Roma.

Il menù

Starter per due: frittatina napoletana, arancino al pistacchio di Bronte e mortadella, mozzarella stick, crocchè di patate viola, sweet potatoes. Main course per due: tagliere polletto alla birra, tagliata di manzetta prussiana, prok's ribs, muffin salato al cheddar, potatoes salad, dessert dolce dell'amore. Prezzo 40 euro a coppia. C'è anche la possibilità di un pernottamento presso l'albergo del Centro storico (100 euro a coppia). Per prenotazioni: 089236111.