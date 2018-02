Cena di San Valentino al Castello Arechi: ecco il programma

Al Castello d'Arechi per San Valentino è in programma la cena romantica a lume di candela con le melodie dell’Amore Giusy Di Giuseppe in Love Songs Sax Set. La cena degli innamorati comincerà il 14 febbraio alle ore 21. Costo 40 euro a persona, inclusi vini e bevande.

Il menù

L’aperitivo d’accoglienza prevede spumante Brut & cocktail analcolico, pizzelle fritte al buon sapore dei capperi selvatici del Castello ed olive di Buccino. Antipasto composto da marinatura d’affumicati in olio extravergine d’oliva DOP Colli di Salerno, verdurine croccanti al balsamico tricolore e capesante in conchiglia su crema di ceci. Primo piatto: paccheri al pesce spada e melanzane con mazzancolle e pomodorini freschi. Secondo piatto: calamaro ripieno alla mediterranea con patate primaticce al rosmarino. Torta al tradizionale bacio di cioccolato, caffè e liquori.