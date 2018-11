"La casa delle mamme di Abobo": cena solidale per l'Africa

Venerdì 7 dicembre alle ore 20.30, la Brasserie Demetra di Pontecagnano Faiano ospiterà una cena solidale per le mamme di Abobo. I volontari della Fondazione Rachelina Ambrosini organizzano questa conviviale per sostenere il progetto “La Casa delle Mamme di Abobo”, nel campo profughi di Gambella in Etiopia – Sud Sudan.

Il progetto

La struttura ospiterà donne partorienti e un ambulatorio per lo screening di prevenzione durante la gravidanza. La prenotazione è obbligatoria, da comunicare entro mercoledì 5 dicembre. L’offerta minima è di euro 20 e il ricavato andrà interamente devoluto all’iniziativa. Per informazioni, contattare il numero telefonico 3394465559.