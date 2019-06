Cena-spettacolo con Genny Marigliano e a seguire disco alle "Rocce Rosse" di Salerno

Sabato 08 Giugno "Inaugura" IN GRANDE STILE la stagione estiva targata ROCCE ROSSE Spiaggia del Lloyd's Baia Hotel (Salerno),uno dei luoghi piu' suggestivi ed eleganti di Salerno.Il Sabato notte alle Rocce Rosse (Salerno) è dedicato al famosissimo JUKEBOX ,un'icona che a partire dagli anni '50 ha rappresentato la musica in ogni parte del mondo.A partire dalle ore 21:00,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà la Splendida Cena-Spettacolo in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink ,il tutto accompagnato dal Fantastico Live-Show di GENNY MARIGLIANO.



A Seguire ci si potrà scatenare con la Disco-Music commerciale e house del momento con Super-Ospite "YARDEN SAXOPHONE" la regina del Sax.



MODALITà DI INGRESSO :



Formula Cena :

- Menù da € 15 (Una portata a scelta anche Pizza compreso bibite)

- Menù da € 20 (Due Portate a scelta anche Pizza compreso bibite)

- Possibilità di Menù a La Carta



Ingresso Disco :

- UOMO € 15 in LISTA BISOGNO

- DONNA € 10 in LISTA BISOGNO

Champagneria :

- € 25 a persona



X Info e Prenotazioni : 345 0926046



ROCCE ROSSE (SPIAGGIA Lloyd's Baia Hotel - ZONA PORTO di SALERNO)