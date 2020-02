Pizza e risate: cena spettacolo alla locanda Reginella

Proseguono le cene spettacolo nella locanda del ristorante Reginella in piazza Sedile di Portarotese a Salerno. Si comincia domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30. Fra l’alternanza di un piatto e l’altro ci saranno gli interventi recitati ad opera dell’attrice Rosanna De Bonis dell’Accademia Scena Teatro diretta dal regista Antonello De Rosa. Tre monologhi, tre nevrosi maniacali che proietteranno il pubblico nell'universo femminile. “Diamo possibilità ai nostri allievi di mettersi in gioco , avere un impatto diretto con il pubblico, mettere in pratica tutti gli insegnamenti acquisiti in accademia”, afferma il regista Antonello De Rosa. La prenotazione è gradita ai numeri 089/2961282 3922710524. Il prezzo della cena spettacolo è di 18 euro. La cena prevede aperitivo di benvenuto, antipasto, giro di pizza, bevande e dolce.

La presentazione

“Le cene spettacolo sono un banco di prova molto importante per noi allievi dell’Accademia di Antonello De Rosa - afferma la protagonista attrice, Rosanna De Bonis - lo stretto contatto che si ha con il pubblico, l’atmosfera calda e quasi magica che si crea è esaltante ed adrenalinica. E’ bello guardare negli occhi chi partecipa allo spettacolo e sei felice quando percepisci che ciò che reciti arriva ed emoziona. Le donne che porterò fra i tavoli del ristorante Reginella, sono donne comuni, che vivono nella quotidianità frenesie e manie diverse fra loro, che le porteranno a fare cose inimmaginabili”.