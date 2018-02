Cena teatrale al ristorante Via Porto di Salerno: in scena "Jennifer"

Cene teatrali nel ristorante Via Porto a Salerno, a cura di Pasquale Petrosino e Antonello De Rosa. L’attore e regista Antonello De Rosa è pronto a indossare i tacchi alti e la vestaglia per esibirsi tra i tavoli della locanda salernitana con il suo cavallo di battaglia: venerdì 9 febbraio, alle ore 21, sarà in scena con “Jennifer”.

La trama

Jennifer vive in un monolocale di Napoli. Atterrito dal serial killer, vive blindato in casa da molto tempo. Se ne sta in casa ad aspettare la telefonata di Franco, conosciuto una sera in discoteca. Purtroppo è ben difficile capire quando Franco chiamerà: il telefono di Jennifer, per via di un guasto, sembra captare tutte le chiamate del quartiere. Di telefonate ne arrivano tante, ma mai quella di Franco. In sottofondo, scorre incessante la radio con le sue canzoni, mentre Jennifer continua a fare le sue solite cose, ma dentro è tutto un ribollire. In scena, il volto e il corpo di De Rosa personifica tutte le conseguenze dell’incontro tra Jennifer e Franco, un amore straziante, un amore atteso che fa della vita di Jennifer un contenitore di solitudine all’interno del quale sono i pensieri a fare da amico-nemico al personaggio innamorato.