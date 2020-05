Cibo e solidarietà: la LILT organizza la cena virtuale

Il menù è simbolico. La donazione, invece, un aiuto concreto, ciascuno nelle proprie possibilità, per sostenere la LILT, sede provinciale di Salerno.

I dettagli

Attraverso il sito internet http://www.legatumori.sa.it e sui social con la creazione di un evento facebook, il presidente provinciale Giuseppe Pistolese ha invitato all'adunata solidale: cena virtuale, in programma sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 23. Ciascuno potrà restare comodamente seduto nel salotto di casa ma sarà bello cenare sapendo di aver potuto contribuire ad una nobile causa attraverso una donazione. La raccolta fondi è a sostegno dell'associazione che, a titolo gratuito, si occupa di prevenzione oncologica per chiunque ne abbia bisogno. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede provinciale di Salerno, ha indicato anche l'IBAN per l'effettuazione di un bonifico solidale: (Iban LILT Sa: IT74M0103015200000063782061). Il menù è simbolico, indicato a titolo facoltativo anche per stuzzicare l'appetito dei golosi: spaghetti aglio e olio, fruttura di calamari, tiramisù e vino della casa. Gli organizzatori si riservano di allestire una diretta facebook.

