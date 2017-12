Cenone di Capodanno "Al dente" spaghetteria di Salerno: ecco il menù

"Al dente", la spaghetteria di via Francesco Manzo, a Salerno, ha acceso i fornelli ed ha dato alle stampe il proprio menù per il cenone di Capodanno. Il 31 dicembre, al costo di 50 euro a persona, il cenone comincerà con tagliere di salumi e formaggi artigianali selezione degli Alburni, mallone con patate, insalata di baccalà, insalata di polpo. Proseguirà con bruschette miste selezione semola, duetto di spaghetti gourmet - ai frutti di mare e al lardo di suino nero casertano -, fritto misto di Capodanno, zampone e lenticchie, dessert, panettone tradizionale. Le bevande sono escluse. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0899952553.