Cesare Cremonini in concerto al PalaSele: ecco la data

Dopo il successo del “Cremonini Stadi 2018” – i quattro concerti negli stadi italiani - Cesare Cremonini ritorna protagonista della scena live con un tour indoor che approderà al PalaSele di Eboli il 5 dicembre (unica tappa in Campania). Un appuntamento attesissimo con il campione del pop d’autore pronto ad arricchire il calendario live 2018 a cura di Anni 60 produzioni che ospiterà i concerti di Laura Pausini – 25 e 26 settembre – e di Claudio Baglioni, il 10 e 11 novembre. La corsa al biglietto per l'unica tappa in Campania di Cremonini partirà mercoledì 18 luglio sui consueti circuiti autorizzati.

Lo spettacolo

Un palco di oltre sessanta metri e tre passerelle, più di venti scenografie diverse che si sono alternate negli stadi in un percorso ispirato, artistico e unico, grazie a cinque giganteschi schermi. Per la tranche invernale, lo show sarà arricchito dall’ingresso in scaletta di nuove canzoni tratte sia dal repertorio che dall’ultimo album "Possibili Scenari". Cremonini inoltre regalerà un nuovo momento piano e voce per rendere unica la sua performance nei concerti dei palasport.

Info utili

Il tour nei palasport è prodotto e organizzato da Live Nation Italia, la data al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni (Radio Italia è la radio ufficiale del “Cremonini Live 2018”). I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11 di mercoledì 18 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Per li iscritti a My Live Nation su www.livenation.it i biglietti saranno disponibili già a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 luglio (per 24 ore). Per informazioni sulla tappa al PalaSele: 089 4688156 - www.anni60produzioni.com.