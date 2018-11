Cremonini in concerto al PalaSele, pochissimi biglietti ancora in vendita

Manca pochissimo all'unica tappa in Campania di uno degli show più acclamati dell’anno: Il “Cremonini Live 2018”, la tranche invernale dei quattro concerti negli stadi di Cesare Cremonini fa tappa al Palasele di Eboli il 5 dicembre. Il “miracolo pop” continua con un tour - prodotto e organizzato da Live Nation Italia – che porta nei palasport di tutt’Italia lo spettacolo di grande successo di quest’estate negli stadi: 24 brani in scaletta, tra cui alcune canzoni mai eseguite dal vivo, in 2 ore e 20 di concerto durante le quali Cremonini, musicista, autore, show-man, unico per stile e talento, incanterà il pubblico con uno spettacolo “internazionale”.

Il programma

Dalle canzoni storiche, fino al lavoro maturo e visionario dell’ultimo disco “Possibili Scenari”, il concerto che Cremonini mette in scena rappresenta al meglio i suoi vent’anni di carriera, costellati da successi entrati nell’immaginario collettivo. Un “Buon viaggio (Share the Love)” tra “50 Special”, “Marmellata #25”, “Le sei e ventisei”, “Lost in the weekend”, “Latin lover”, “Vieni a vedere perché”, tanto per giocare e citare alcuni dei titoli in scaletta. In questi anni, Cesare ha sempre scritto riuscendo a coniugare la sua impostazione da cantautore con arrangiamenti e sonorità sempre ricercate lontane dalle mode del momento. Caratteristiche queste che fanno di lui uno degli artisti musicalmente più influenti del panorama italiano.

La band

Sul palco con Cremonini - voce, pianoforte, chitarra - saliranno: Nicola Balestri - basso e banjo, Andrea Morelli - chitarre elettriche e acustiche, Alessandro de Crescenzo - chitarre elettriche e acustiche, Michele Guidi – tastiere, Bruno Zucchetti – tastiere, Andrea Fontana – batteria, Andrea Giuffredi – tromba, Massimo Zanotti – Trombone, Gabriele Bolognesi - Sax e flauto traverso, Annastella Camporeale – cori, Gianluigi Fazio - cori, chitarra acustica.

Info utili

Si profila un sold out anche per la tappa al PalaSele di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, unica data in Campania. Gli ultimissimi biglietti per la data sono ancora disponibili su Ticketone e nelle prevendite abituali autorizzate. Per informazioni: www.anni60produzioni.com, 089 4688156. Con il campione del pop d’autore Cesare Cremonini e il suo già acclamatissimo Cremonini Live 2018 il 5 dicembre si chiuderà l’eccezionale 2018 live mentre già sale l’attesa per i protagonisti dell’esaltante calendario 2019 a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, ormai consacrato tempio indoor della musica live in Campania e tappa imprescindibile dei più attesi tour nazionali. Un palcoscenico dove, da febbraio in poi, si esibiranno: Emma (18 febbraio, ESSERE QUI TOUR – EXIT EDITION 2019), negramaro (11 marzo, AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR), Alessandra Amoroso (23 marzo e 4 maggio, 10 TOUR), Thegiornalisti (28 marzo, LOVE TOUR), Fedez (30 marzo), Ultimo (27 aprile, COLPA DELLE FAVOLE TOUR), Raf-Tozzi (7 maggio), Marco Mengoni (18 maggio, #MENGONILIVE2019). Per tutti gli show le prevendite sono già attive.