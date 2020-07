Cilento da vip, Paestum accoglie la prima edizione della Champions Holidays

Entrano nel vivo, le ultime fasi organizzative per la manifestazione Champions Holidays, una vacanza tra personaggi tv e giornalisti che saranno affiancati da quelli dello sport come ex calciatori come Fulvio Collovati, Ciccio Montervino del Napoli e Guglielmo Stendardo. Attese sono anche le presenze dell ex Romanista e brasiliano Aldair Nascimento do Santos e il super ospite calcistico che ritirerà il 9 agosto ultimo giorno della kermesse che inizierà il 7, il Golden Stars per il calcio.

Molti saranno i personaggi che stanno dando adesione all organizzazione coordinata dal press agent napoletano, e tra i presenti non mancheranno Josephine Alessio la bellissima giornalista di RAI News, Hoara Borselli oramai volto mediaset delle fortunate trasmissioni Quarto Grado e Mattino 5, Graziano Scarbicchi attore e testimonial di centinaia di campagne pubblicitarie, Stefano Buttafuoco inviato RAI della trasmissione La Vita in diretta, Mila Suarez modella e personaggio noto per la sua partecipazione al Reality Grande Fratello vip, La Pupa dell ultima edizione trasmessa da Italia 1 Angelica Preziosi. A questi volti si stanno aggregano per raggiungere Paestum anche altri bei personaggi e sicuramente non mancherà Beppe Convertini Fiore all occhiello della kermesse, ora impegnato in TV con la fascia mattutina di RAI 1 insieme ad Anna Falchi.

Allo stesso Beppe Convertini andrà il ruolo di presentatore del Gran Galà di chiusura della manifestazione con la consegna dei "Golden Stars" rappresentati da una statuetta realizzata dal maestro Domenico Sepe e che si rifà ai famosi templi della bellissima area archeologica che pochi giorni fa ha fatto da sfondo all'esibizione del Maestro Riccardo Muti. Le giornate della Champions Holidays saranno vissute in totale relax e sport per gli ospiti che Ugo Autuori conta l'anno prossimo di portare in Albania per un gemellaggio con la città balneare di Valona.