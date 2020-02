"C'era una volta, anzi due": cabaret al Teatro Ridotto di Salerno

Un moderno varietà a metà tra una commedia, uno spettacolo musicale e uno spettacolo di cabaret. Debutta sabato 8 (alle 21) e domenica 9 febbraio (alle 19) “C’era una volta anzi due”, il nuovo spettacolo di e con Salvatore Gisonna e Diego Sanchez, in scena al Teatro Ridotto di Salerno.

La presentazione

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale di "Che Comico", con la direzione artistica di Gianluca Tortora. "Ho ritrovato un testo scritto anni fa a quattro mani con Paolo Caiazzo – racconta l’autore e protagonista - l’ho cambiato, l’ho attualizzato e così è nata questa nuova creatura che non vedo l’ora di mostrarvi. Diego Sanchez ne firma anche la regia". Sul palco si intrecciano due anime comiche diverse ma complementari. Da una parte Gisonna, due volte insignito del Premio Charlot, capace come pochi di spaziare dalla politica al gossip passando attraverso le "notizie da prima pagina" sempre con uno sguardo attento all'attualità; dall’altra Sanchez, artista poliedrico, attore, cantante, showman e uomo di spettacolo (da otto anni è il cantante del tributo ufficiale a Massimo Ranieri, applaudito ad oggi da migliaia di spettatori in tutta Italia) che ha da poco superato i trent'anni di carriera o meglio “di attività”, come la definisce lui stesso.



Info utili

Lo spettacolo in scena sabato alle 21 e domenica alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 - www.teatroridotto.com.