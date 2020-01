"Che Comico" riparte nel weekend: risate di gruppo con Antonello Costa

Una seduta terapeutica di gruppo, nella quale la risata è lo strumento per dimenticare i problemi, lo stress e le nevrosi che la società moderna costringe a subire. Con numeri comici, macchiette, personaggi stravaganti, monologhi, canzoni ballate e cantate, il dottor Antonello Costa (medico comico, specialista in buonumore, riceve per appuntamento solo a teatro) è pronto a far sorridere il pubblico del Teatro delle Arti, sabato 11 gennaio alle 21,15, al motto “Ridi con me terapia comica di gruppo”.

La trama



Lo spettacolo di Annalisa Costa, in scena insieme ad Antonello e ad uno spumeggiante corpo di ballo, segna la ripartenza 2020 di Che Comico, l’esaltante stagione ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora. In scena lo specchio della filosofia artistica del comico siciliano: esorcizzare ansie e paure attraverso il sorriso. Costa, cantante, ballerino, attore comico e show man, per due ore travolgerà e coinvolgerà la platea con un omaggio ai grandi capo-comici e un’attenta ricerca di personaggi, canzoni, tormentoni e battute. Uno spettacolo totalmente nuovo e seriamente comico, perché la frase ricorrente dell’artista è: "Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere". Costa è considerato uno dei massimi esponenti del varietà italiano. A dimostrarlo le 100 repliche della scorsa stagione teatrale e la presenza nei cartelloni dei più importanti teatri nazionali, toccando, oltre Roma e Torino anche Milano, Bologna, Palermo, Catania e tante altre città. Al pubblico sottoporrà una serie di personaggi, numeri comici, monologhi e canzoni ballate e cantate che avranno il solo e unico scopo di farlo divertire. L’artista vestirà i panni di Don Antonino e Tony Fasano, il torero Joachim Cortos e il balbuziente, coinvolgerà con una macchietta napoletana, omaggerà il principe della risata Totò e tanti altri numeri scelti tra il vasto repertorio.

Info utili

Lo spettacolo in scena sabato alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 - www.teatroridotto.com.