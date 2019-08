"Che peccato...è peccato": Biagio Izzo al Cilento Outlet

Un appuntamento da tutto esaurito quello che si prospetta al Cilento Outlet (Guppo IRGEN) dove sabato 3 agosto sarà di scena la coinvolgente, e irriverente, comicità di Biaggio Izzo. Prosegue all’insegna della risata l’estate del Cilento Outlet che, ancora una volta, ha scelto di regalare a centinaia di famiglie una nuova serata da non perdere.

Nella Piazza Grande del Cilento Outlet, sabato 3 agosto, arriverà, quindi, uno dei comici più amati non solo in Campania ma in tutta Italia. Del resto, la formula vincente del Summer Events targato Cilento Outlet è proprio questa: unire esperienza d’acquisto a veri e propri show, dando vita ad una impareggiabile “shopping experience”.

Biagio Izzo, che negli anni ha contribuito al successo di trasmissioni come Macao o Buona domenica, e reduce da un grande successo su Canale 5 con La sai l’ultima – digital edition (condotta da Ezio Greggio), porterà al Cilento Outlet lo spettacolo Che peccato… è peccato, un excursus su sprazzi di vita quotidiana osservati attraverso una lettura ironica e dissacrante. Uno show che parla "di quelle cose inconfessabili, perché ritenute sconvenienti, inopportune e poco intelligenti – dice Izzo – quelle cose che tutti vorrebbero dire, e che dirò invece io, al loro posto, senza freni inibitori".