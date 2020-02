Carnival Party: il Novotel di Salerno ospita i piccoli cuochi, poi tutti a pranzo

Al Novotel di Salerno iniziano le domeniche dedicate ai laboratori di pasticceria per bambini. Il 9 e il 16 febbraio, i piccoli partecipanti potranno divertirtisi ad impastare, inventare e decorare insieme allo Chef una delle leccornie più tipiche del Carnevale: le deliziose chiacchere napoletane. Mentre i dolci cuoceranno, i bambini saranno intrattenuti da giochi, musica e balli con coriandoli e stelle filanti. Il divertimento non finisce qui, al termine del laboratorio, per lo desidera, si potrà gustare un delizioso pranzo in famiglia.

Info utili

Gli orari del 9 febbraio: dalle 10:30 alle 12:30. Il 16 febbraio alla stessa ora. 10 euro a bambino inclusa merenda, cappellino e grembiulino da chef Novotel. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni. Numero di posti limitato.

Pranzo di Carnevale

Lasagna alla “Scaramuccia”, polpettone ripieno con contorno di friarielli alla “Tartaglia", chiacchiere di “Pulcinella”, acqua e vino e caffè inclusi. 20 euro adulti. 10 euro bambini fino ai 10 anni. Necessaria la prenotazione almeno 24 ore prima, contestualmente potrete indicarci eventuali intolleranze e/o allergie alimentari Prenotazioni al numero 0899957111