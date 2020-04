"Chiamata alle arti" a Salerno: il pianista Catena invia l'esibizione Schumann e Liszt

Tanti artisti, associazioni e organizzatori di spettacoli, festival ed eventi stanno rispondendo generosamente e liberamente alla “chiamata alle arti” voluta dall'amministrazione comunale di Salerno in questo periodo di emergenza da Coronavirus.

La curiosità

Il pianista Costantino Catena, ad esempio, ha inviato la sua esibizione al pianoforte Schumann e Liszt con dediche nella Chiesa di San Giorgio a Salerno il 9 giugno 2017 nell'ambito dell'evento San Giorgio in musica. (Robert Schumann Fantasia in do maggiore, op.17 - Franz Liszt Sonata in si minore San Giorgio in musica).

L’appello del Comune: