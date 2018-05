Chic Zone Private Party: a Santa Apollonia, lunga vita a vestiti e accessori

E' tutto pronto per lo Chic Zone Private Party, un modo divertente e conveniente per prolungare la vita a vestiti e accessori che non utilizziamo più. La festa si svolgerà domenica 27 maggio dalle ore 18 presso il complesso Santa Apollonia, in via San Benedetto, a Salerno. Il pomeriggio tra abiti e oggetti è stato pensato per le donne che potranno muoversi all’interno della suggestiva Santa Apollonia, luogo ulteriormente abbellito dai decori floreali di Ugo Pellecchia.

Il programma

Nello Chic Village sarà possibile usufruire di consulenze gratuite di stile, consigli personalizzati su tendenze e capi più trendy dell’estate, consigli di hairstyling e make up. Previsti intrattenimento musicale ed aperitivo.

Obiettivo

Lo swap si propone come un sistema totalmente innovativo di fare shopping che aiuta il risparmio e l’ambiente. Anche la moda, attraverso l'arte del baratto, diventa eco-sostenibile. Rinnovare il proprio guardaroba attraverso lo scambio di abiti e accessori, riducendo gli sprechi di uno stile di vita “usa e getta”, è un modo intelligente per salvaguardare l’ambiente e il proprio look.

Info utili

Per maggiori informazioni e per iscriversi allo Chic Zone Swap Party è sufficiente inviare una mail ad info@chiczone.it oppure telefonare al numero 3498605542. E' possibile iscriversi anche direttamente al Santa Apollonia, il giorno dell’evento, fino ad esaurimento posti (massimo 25). Per la selezione e la valutazione degli abiti, sarà possibile consegnare i capi presso Santa Apollonia, il giorno dell’evento, dalle ore 16. La quota d’iscrizione per lo Swap è 10 euro, gratuito l'ingresso all'area village e alle prove trucco e parrucco.