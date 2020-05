Il FAI promuove i luoghi del cuore: c'è anche la Chiesa dei "Morticelli"

Per la chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti, conosciuta come chiesa dei “Morticelli", è ufficialmente partita la campagna nazionale Luoghi del Cuore, promossa dal FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Luoghi del Cuore è il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare, attraverso un censimento biennale i luoghi da non dimenticare. Dopo il censimento, il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto la soglia minima di duemila voti.

I dettagli

Fino al 15 dicembre 2020, sarà possibile votare la Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti e concorrere al conseguimento dei fondi utili alla valorizzazione di questo luogo “ritrovato” del patrimonio del centro storico di Salerno. Dal 2018, la chiesa dei “Morticelli” ospita il primo laboratorio urbano creativo della città, che prende il nome di SSMOLL - San Sebastiano del Monte dei Morti Living Lab. Il progetto, a cura del collettivo Blam, in accordo con il Comune di Salerno e il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, ha riaperto le porte dell’ex chiesa, dopo oltre trent’anni di abbandono ed attivato una comunità, capace di trasformare i “Morticelli” in un luogo di condivisione, dove produrre insieme arte e cultura partecipando alla trasformazione della propria città. Ogni gesto può fare la differenza, per cui Blam invita i cittadini a votare per scalare la classifica dei luoghi più amati d’Italia e a contribuire alla diffusione dell’appello del cuore nella propria comunità, tra amici e conoscenti, attraverso la condivisione del link e delle istruzioni su https://fondoambiente.it/luoghi/i-morticelli-chiesa-di-s-sebastiano-del-monte-deimorti?ldc

Le istruzioni

Accedere al link, cliccare su “Vota con un clic”, accedere con i propri dati o con Facebook (procedimento più veloce);

oppure effettuare la registrazione a myFAI (ricordando che dovrà essere completarla cliccando sul link di attivazione, inviato via e-mail). Completata l'attivazione, cliccare sul pulsante “Continua”. Cercare tra i luoghi del cuore digitando: “I Morticelli - chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti”. Cliccare su “Vota con un clic” e “Condividi questo Luogo del cuore”. Per ulteriori informazioni: www.info@blamteam.com e visitare le pagine www.blamteam.com e i Social Facebook: blam e Instagram: blam.stategieadattive