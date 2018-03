Chocolate Days: fervono i preparativi per la festa del cioccolato sul lungomare

Fervono i preparativi per Chocolate Days, la festa del cioccolato organizzata dalla Claai di Salerno, che trasformerà il lungomare in un'isola di bontà ed eccellenza. Al via, dal 16 marzo, la manifestazione finalizzata a valorizzare l'artigianato del gusto: alle 17.30, ad attendere grandi e piccini, la preparazione della torta "Pietra di luna" a cura del maestro Remo Mazza, mentre il 17 marzo alle ore 10 si terrà il cooking fantasy e alle 16:30 la lavorazione del cioccolato con il maestro Andrea Labbate, per chiudere alle ore 18 con il concorso per le creme spalmabili. Infine, il 18 marzo alle 17:30, la sacher preparata da Aniello Esposito e alle 18.30 non mancherà il chocolate restaurant a cura di Nando Melilelo.

La novità

Tra le novità, il concorso “Sua Maesta’ l’Uovo di Cioccolato 2018”. Dal 16 al 18 marzo, dunque, non resta che concedersi una golosa passeggiata sul Lungomare, per riscoprire i sapori genuini e le risorse dell'artigianato locale, grazie all'evento pensato dal presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno. Per info: 800 97 33 07.