"Chocolate Days": la manifestazione slitta alla prossima settimana per il maltempo

Toccherà aspettare un po' più di più agli amanti del buongusto: a causa del peggioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, gli organizzatori dell'evento in programma sul lungomare salernitano, hanno deciso di far slittare la quarta edizione di "Chocolate Days" al 23-25 marzo.

Annullata anche la conferenza

Annullata anche la conferenza stampa prevista per domani, mercoledì 14 marzo ore 11.30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. La presentazione della quarta edizione di “Chocolate Days” si terrà mercoledì 21 marzo alle ore 11 sempre nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, alla presenza del Presidente della Claai di Salerno Gianfranco Ferrigno e dell’assessore comunale al Commercio Dario Loffredo.

La festa

La Festa del Cioccolato, che vedrà la partecipazione dei maestri artigianali produttori di cioccolato sul Lungomare di Salerno dal 23 al 25 marzo prossimi, è stata organizzata dal Movimento del Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, in collaborazione con Claai di Salerno (Unione artigiani piccole e medie imprese della provincia di Salerno), Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Tanagro Legno Idea.