Il lungomare diventa il paradiso dei golosi: torna la Festa del Cioccolato Artigianale, gli ospiti

In fermento, i golosi di tutte le età, per il ritorno della Festa del Cioccolato Artigianale organizzata dalla Claai, dal 29 al 31 marzo sul Lungomare di Salerno, per accogliere le specialità dei maestri cioccolattieri provenienti da tutta Italia. Ideati dal presidente della Claai di Salerno, Gianfranco Ferrigno, i Chocolate Days sono patrocinati dal Comune di Salerno, dal Movimento Turismo e da Tanagro Legno Idea.

Il programma

E iniziano a spuntare, dunque, i primi dettagli dell'invitante programma del week-end. In particolare, il 29 marzo, alle ore 18, tutti a leccarsi i baffi per le tavolette di cioccolato preparate dal maestro cioccolatiere Aniello Esposito, mentre il 30 marzo, alle 11, appuntamento con le ricette con il cioccolato veg a cura della cuciniera vegana Cristina De Vita e alle 18 "La Perla di Giffoni: il croccante Nocciola" dell'azienda agricola Nobile. Infine, domenica, alle 18, la torta al cioccolato fino de Aroma del maestro cioccolatiere Aniello Esposito. Cresce l'attesa.