Christmas in Salerno: l'iniziativa

Ritorna per il terzo anno consecutivo il consueto appuntamento con la Scuola di Canto e di Musica "Sound Music Studio" di Salerno. Il 29 Dicembre p.v. gli allievi della Scuola porteranno in scena un Musical dal titolo "Un Natale S...Bullo...Nato". Un lavoro creato dal Maestro Angelo Russo, direttore della " Sound Music Studio". Nell 'ambito della serata uno spettacolo canoro in ricordo dell' indimenticabile e bravo allievo Antonio Autuori e la esibizione del gruppo corale delle Sound Ladies. Ad accompagnare la musica le stupende allieve dell'Accademia Danzarte di Roberta D'Amato.

Ulteriore lustro alla serata sarà dato dalla personale della brava pittrice salernitana Loredana Spirineo, in arte, Splo'. Si ringraziano: l'amministrazione Comunale di Salerno ed in particolare il dott. Dario Loffredo, i responsabili di Salerno Solidale e la dott.ssa Mena Arcieri. Condurranno Marika Nemoli e Alfonso Zoccola.